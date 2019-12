„Toiletten-Betrüger“ für sechs Jahre gesperrt!

Der tschechische Schachspieler Igor Rausis ist wegen Manipulationen für sechs Jahre gesperrt worden! Im Sommer war bekannt geworden, dass der 58-Jährige seine Konkurrenz seit 2015 regelmäßig betrogen hatte. So soll er sich etwa während eines Turniers in Straßburg beim vermeintlichen Toilettengang per Handy illegale Hilfe von einer Schachsoftware geholt haben.