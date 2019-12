Britin 6 Stunden nach Herzstillstand reanimiert

Da waren wohl mehrere Schutzengel am Werk! Spanischen Ärzten ist es gelungen, das Leben einer Britin trotz sechsstündigen Herzstillstands zu retten. Die in Barcelona lebende 34-jährige Audrey Marsh war im November während einer Bergtour in den Pyrenäen in einem Schneesturm zusammengebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte gut zweieinhalb Stunden später wies sie keine Lebenszeichen mehr auf und ihre Körpertemperatur war auf 18 Grad gesunken, wie die behandelnden Ärzte am Donnerstag mitteilten.