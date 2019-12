Handel streitet über verkaufsoffene Sonntage

Sollen Geschäfte auch am Sonntag offen bleiben? Diese Frage lässt aktuell die Wogen hochgehen. Der Shoppingcenter-Betreiber SES kündigte am Mittwoch an, unter anderem den Salzburger Europark an vier bis sechs Sonntagen pro Jahr öffnen zu wollen. Die Gewerkschafter gehen auf die Barrikaden.