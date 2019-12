VP-Startplätze in Mödling sind vergeben

Woran in manchen Kreisen der VP noch vor einem halben Jahr gezweifelt wurde, das ist jetzt manifestiert: Hans Stefan Hintner sitzt fest im Sattel des Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner in Mödling. Immerhin konnte der Bürgermeister ja mittlerweile Erfolge einfahren, eroberte einen Sitz im Nationalrat.