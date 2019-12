Die hübschen Thronfolgerinnen starten durch

So fühlt sich also das Dasein als Königliche Hoheit an, die Gewissheit, einmal auf dem Thron zu sitzen, also die nächste Monarchin zu sein, mit all der Verantwortung auf den Schultern. Gerade erst hat sie noch mit Puppen gespielt - nun ist zum Teenager herangewachsen. Ein Alter also, wo sich die Klassenkameradinnen mehr für das neue I-Phone, nicht zwickende BHs und Buben mit Wimmerln interessieren denn für Politik und Staatsräson. Doch als künftige Repräsentantin eines Königshauses muss man rechtzeitig auf seine Rolle vorbereitet werden.