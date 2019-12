Polizist als „Schwein“ bezeichnet: Entlassung!

Weil er anstelle des richtigen Namens das Wort „Schwein“ auf den Becher eines Polizisten gedruckt hatte, ist ein Mitarbeiter der Kaffeehauskette Starbucks in den USA gefeuert worden. Der Verantwortliche für das „beleidigende Wort“ sei nicht länger bei dem Unternehmen beschäftigt, erklärte Starbucks am Freitag in einer Mitteilung.