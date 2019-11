Kleinflugzeug abgestürzt: Sieben Menschen tot

Die in den USA registrierte Maschine war am Mittwoch in einem Vorort von Toronto gestartet und gegen 17 Uhr Ortszeit abgestürzt. Den Angaben zufolge starben der Pilot und seine sechs Passagiere bei dem Unglück. Bei den Toten handelte es sich demnach um zwei Kanadier und fünf US-Bürger. Die Absturzursache war zunächst unklar.