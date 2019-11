Kaufrausch mit Kopfschmerz

Wirtschaftsbund will lokale Geschäfte stärken

Eine Warnung spricht man indes auch beim blau-gelben Wirtschaftsbund aus. Mittlerweile macht die Summe der niederösterreichischen Online-Einkäufe rund 1,25 Milliarden Euro aus, heißt es. „Es ist besorgniserregend, dass bereits mehr als die Hälfte der heimischen Ausgaben beim Online-Shopping zu Anbietern ins Ausland abfließen“, konkretisiert Obmann Wolfgang Ecker. Um die regionalen Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen richtet Ecker daher auch einen klaren Advent-Appell an alle Weihnachtseinkäufer im Land: „Jeder, der sich beim Weihnachtseinkauf für die lokalen Betriebe entscheidet, bewirkt viel Gutes: Arbeitsplätze bleiben in der Region und die kurzen Distanzen sind klimafreundlich - unsere Nahversorger werden dadurch gestärkt und bleiben damit weiter erhalten.“