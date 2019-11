„Die Betreuung hat vor den TSD gut funktioniert“

Doch so einfach ist die Sache nicht. Van Staa sagte gestern bei seiner „Einvernahme“, die Flüchtlingsbetreuung habe in seiner Zeit als Landeschef 2002 bis 2008 verhältnismäßig gut funktioniert. „Mein Eindruck war, man unternimmt alles, um hoheitlichen Aufgaben und Betreuungsaufgaben gerecht zu werden.“ Ressortzuständig war damals die SPÖ. 2006 kritisierte der Rechnungshof die Anstellung der Betreuer als Umgehung des Stellenplans des Landes, riet aber von einer Auslagerung der Agenden in eine eigene Gesellschaft eindeutig ab.