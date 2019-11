Einbruch wegen Safe: Security stoppt Täter

Bei Nacht und Nebel drangen zwei Unbekannte in Parndorf in ein Firmengelände ein. Dort versuchten sie bei einem dort angesiedelten Gastronomiebetrieb mittels Brecheisen, einen am Boden festgeschraubten Tresor aus der Verankerung zu reißen. Dabei wurden die Kriminellen jedoch von einem aufmerksamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf frischer Tat ertappt. Der mutige Security verständigte sofort die Exekutive und stellte die Täter zur Rede.