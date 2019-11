Bulls basteln am Super-Team

Mit US-Mann Eric McClellan hat Kapfenberg jetzt einen neuen Regisseur im Kader. McClellan soll Star-Spieler Bogic Vujosevic entlasten, war Leistungsträger am College, zudem in Mexiko Aufbauspieler des Jahres und auch Legionär in der starken Liga in Belgien. McClellan soll im Dezember spielbereit sein. „Ein Kracher!“, schwärmt Sportchef Michael Schrittwieser. „Wenn bis zu den Play-offs die Verletzten dann auch wieder zurückkehren, haben wir ein Super-Team“, glaubt Headcoach Mike Coffin.