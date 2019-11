Brände im Unterland hielten Einsatzkräfte auf Trab

Bei einem Dach auf einer Baustelle in Fieberbrunn wurden Flämmarbeiten durchgeführt. Dabei kam es zu zwei kleineren Bränden, die durch die Arbeiter selbstständig gelöscht wurden. Am Dienstag um kurz nach 6 Uhr brach am Dach neuerlich ein Brand aus, der vermutlich auf die Flämmarbeiten des Vortages zurückzuführen sein dürfte. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Fieberbrunn und St. Johann gelöscht. Am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.