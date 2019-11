Europas Drogenmarkt finanziert den Terrorismus

Von 2015 bis 2017 wurden in Europa 355 „Amphetamin-Küchen“ etc. entdeckt. 225 davon waren in den Niederlanden situiert, 50 in Belgien und 32 in Polen. Auch die europäische Ecstasy-Produktion konzentriert sich auf die Niederlande und Belgien. „Im​ Mai 2019 wurde ein illegales Methamphetamin-Labor auf einem 85 Meter langen, in Deutschland registrierten Frachtschiff ausgehoben, das in Moerdijk in den Niederlanden ankerte“, schreiben die Autoren des Berichts. An Bord wurden 300 Liter Methamphetamin-Öl beschlagnahmt. Der 65-jährige niederländische Kapitän des Schiffs und drei Mexikaner als Gehilfen kamen in Haft.