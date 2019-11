16-Jähriger mit steiler Kriminal-Karriere

Drei Vorstrafen zählt Richter Thomas Tovilo-Moik auf. Alle wurden heuer ausgesprochen: im März, im April und im Oktober. Jetzt ist der 16-Jährige, der zurzeit in U-Haft sitzt, erneut angeklagt: gefährliche Drohung, schwere Nötigung und sexueller Missbrauch von Unmündigen. Auf die drei Fakten angesprochen, zeigt sich der Bursch mit gefärbten Haaren nicht wirklich geständig. Dass es ein Gespräch mit seiner Schwester gab, stellt er genauso wenig in Abrede wie den Wortlaut: Todesdrohungen, sofern sie eine Beziehung mit seiner Verflossenen eingeht. „Ich hab nichts schlechtes gemeint. An dem Tag war ich grantig.“ Schwester und deren Freundin seien seiner Meinung nach „aus Langeweile“ zur Polizei gegangen.