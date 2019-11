Ex-Häftling als Kopf brandgefährlicher Bande!

Der Kopf der Bande, ein Slowake (44), der sein tristes Häfendasein im November des Vorjahres „beenden durfte“, fand schnell ein neues Standbein. Er rekrutierte eine kleine Armee und hinterließ auf dem Weg zu Macht und Geld eine Spur der Verwüstung im In- und Ausland. Bankomaten in Foyers von Supermärkten in Niederösterreich und dem Burgenland wurden, nachdem sie geplündert waren, in die Luft gejagt – 13-mal (siehe Video oben)!