Rechtsspruch als Auslöser der Lohn-Debatte

„In den meisten Fällen gibt es einen Konsens“

Die Wirtschaftskammer beharrt auf ihrem Standpunkt, dass Arbeitern in diesem Fall nicht das übliche Gehalt zusteht. Rechtsexperte Lorenz Huber betont aber: „Das Urteil lässt Interpretationsspielraum zu. In den meisten Fällen finden Arbeitgeber und -nehmer aber eine gemeinsame Lösung.“ Ähnliche Erfahrungen machte auch Markus Buzanich, Feuerwehrkommandant in Schwarzach: „Der Großteil der Dienstgeber hat bei uns im Tal großes Verständnis. Dafür möchte ich mich bedanken, ohne die Unterstützung meiner Männer und Frauen wären solche Einsätze niemals möglich.“