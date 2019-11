Einjähriger Bub erlitt Stromschlag - unverletzt

Ein einjähriger Bub hat am Donnerstag ein Klinkenkabel in eine Steckdose im Haushalt der Eltern in Kalsdorf bei Graz eingeführt, dabei erlitt der Kleine einen Stromschlag. Das Kind ist laut Polizei unverletzt geblieben, wurde aber zur Beobachtung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen