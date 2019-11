Grazer: „Meine Eingangstür wurde ausgebaut“

„Vorgehen entspricht nicht unserer Philosophie“

Die Gebäudeverwaltung ist auf Nachfrage für diese Wohnung, weil an den Steirer nur untervermietet, nicht verantwortlich. „Die offensichtlich gesetzte Maßnahme erfolgte durch den Hauseigentümer ohne unser Wissen. Das Vorgehen entspricht in keinster Weise unserer Unternehmensphilosophie“, betont die Gebäudeverwaltung. Aber auch wenn der Steirer in einem Untermieter-Verhältnis lebt (die Wohnung ist auf die Tochter der Vorbesitzerin geschrieben), so kann es wohl nicht sein, dass man einem Steirer kurz vor dem Winter die Eingangstüre entfernt.