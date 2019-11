Probefahrt mit 180 PS und 2,6 Promille - Crash!

Fahrer kann sich an nichts mehr erinnern

Dass es der 37-Jährige war, der hinterm Steuer saß, verrieten seine Blutspuren am Fahrer-Airbag. Er selbst kann sich an nichts mehr erinnern. „Glauben Sie an den lieben Gott und an Schutzengel? Dann sagen Sie Danke, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist“, so Wlasak und verurteilt ihn zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten, drei davon unbedingt, seinen Freund – weil er sein Auto zur Verfügung stellte, obwohl er von der Trunkenheit wusste – zu vier Monaten bedingt und einer Geldstrafe von 9000 Euro. Beide nehmen das Urteil an.