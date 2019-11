Dieser Weltmeister möchte gern Profiler werden

Noch ändert der deutsche Weltmeister Christoph Kramer seine Meinung „gefühlt alle zwei Wochen“ - doch einen ungewöhnlichen Traum würde er sich nach seiner Fußball-Karriere gern erfüllen. „Mal will ich ganz weg vom Fußball, mal will ich Trainer werden - dann will ich doch Kriminalpsychologe werden“, sagte der Weltmeister von 2014 im SID-Interview.