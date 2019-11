Serien-Einbrecher zu 18 Monate Haft verurteilt

Mehr als sechs Jahre nach Serieneinbrüchen in der Stadt Salzburg und in Eugendorf ist am Mittwoch ein 42-Jähriger bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu 18 Monaten unbedingter Haft rechtskräftig verurteilt worden. Laut Anklage soll der Albaner mit Komplizen im Mai 2013 innerhalb von vier Nächten 32 Einbrüche in Häusern begangen haben. Von zwei Tatnächten wurde er freigesprochen.