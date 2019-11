Sechs Richtige im Lotto - und dennoch kein Gewinn

Lotto: „Er hätte wissen müssen, was er darf und was er nicht darf“

Der Frankfurter sagte gegenüber der „Bild“ zerknirscht: „Hätte ich gewusst, dass ich hier nicht spielen darf, hätte ich das doch nicht gemacht.“ Lotto Hessen sieht den Fehler allerdings klar beim 71-Jährigen: „Er hätte wissen müssen, was er darf und was er nicht darf“, sagte die zuständige Pressesprecherin. Dass Besitzer und auch Mitarbeiter nicht in ihrer eigenen Verkaufsstelle spielen dürfen, sei Teil der Schulung, die jeder erhalte. Kein Problem wäre es gewesen, wenn der Frankfurter einfach in einer anderen Verkaufsstelle gespielt hätte.