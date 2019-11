Drei Todesopfer nach Wespenattacke bei Beerdigung

Die Beerdigung fand am Samstag in der Ortschaft Tangdu statt. In der Nähe befand sich ein riesiges Wespennest, dessen Bewohner die Trauergesellschaft offenbar aufgescheucht hatten. Die Insekten griffen insgesamt acht Familienmitglieder an - ein 70-Jähriger starb noch an Ort und Stelle an einer schweren allergischen Reaktion.