Simmering: Jetzt streiken Anrainer und Eltern

Seitdem die erste Schulstraße in der Leopoldstadt eröffnet wurde, wird der Ruf nach temporären Fahrverboten auch in anderen Wiener Bezirken immer lauter. In Simmering wird vor der Rosa-Jochmann-Schule seit September ein Fahrverbot am Nachmittag getestet. Der Pilotversuch wird im Jänner aber wieder beendet.