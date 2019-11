Blutige Messerstecherei vor Linzer Nachtlokal

Am Sonntag gegen 3 Uhr früh wurden mehrere Polizeibeamte zu einem Lokal in der Linzer Wiener Straße beordert, da dort eine Messerstecherei passiert sei. Die Beamten fanden einen offensichtlich verletzten und blutenden 28-jährigen Bosnier aus Innsbruck mit Stichverletzungen am Bauch vor dem Lokal liegend vor. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und forderten den Notarzt an.