Nur mehr 53 Kilometer trennen Neubauer vom Titel

Damit rückte der Lungauer Hermann Neubauer in seinem ZM Ford Fiesta R5 auf den zweiten Zwischenrang vor und es war klar: Um sich seinen zweiten Staatsmeistertitel nach 2016 zu holen, reicht dem 31-Jährigen und seinem Co-Piloten Bernhard Ettel ein achter Rang. Keine einfache Situation: „Eigentlich ist es schrecklich, wenn du weißt, dass du nur noch ins Ziel kommen musst. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich sitze nur mehr im Auto, horche auf jedes Geräusch und fahre wie ein Apotheker. Das wird noch eine lange Rallye für mich“, erklärte Neubauer, der in Folge versuchte auto- und nervendschonend zu fahren. So konnte auch Altmeister Baumschlager bei seiner Comeback-Rallye auf der achten Wertungsprüfung am St. Michaeler vorbeiziehen und ihn auf Zwischenrang drei verdrängen.