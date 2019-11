Rauchgenuss auf „Wolke 7“

Terrasse in luftiger Höhe

„Natürlich überlegt man bei so einer Investition ganz genau, aber wir sehen die Terrasse, die “Wolke 7„ heißen wird, vor allem auch als Mehrwert für das Hotel“, so Nell. Denn auch beim „Schwarzen Bären“ war das Rauchverbot in den letzten Wochen bereits deutlich zu spüren. Während im Erdgeschoss das Geschäft zunahm, wurde es oben in der Rooftop-Bar etwas weniger. Was der Szene-Gastronom darauf zurückführt, dass man unten eben schnell rausgehen kann, um eine zu rauchen. Viele Bargäste dagegen, den Weg vom 7. Stock runter - extra für eine Zigarette - schon mal scheuen. „Diesen Umstand wollen wir ändern. Auf ,Wolke 7‘ können künftig wieder alle unsere Gäste den tollen Ausblick über Linz genießen“, so Nell.