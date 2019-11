Gardos/Habesohn im Viertelfinale ausgeschieden

Ihre Teamkollegin Liu Jia war schon am Vortag in Hauptrunde eins ausgeschieden. Die 37-Jährige bekräftigte danach das nahende Karriereende: „Ich werde jetzt noch alles versuchen, mit der Mannschaft noch einmal die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio zu schaffen. Aber spätestens danach ist endgültig Schluss. Ich sage das ganz ohne Wehmut. Ich hatte eine wunderbare Karriere, aber jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Es ist einfach Zeit, loszulassen“, sagte Liu.