Zu dick für Kabine: Passagier tauschte Katze aus

Weil sein Kater „Viktor“ beim Einchecken an einem Flughafen in Moskau mit zehn Kilo zu schwer für die Passagierkabine war, hatte Mikhail Galin seinen Aufenthalt um eine Nacht verlängert. In dieser Zeit suchte er eine leichtere Katze und checkte am nächsten Tag mit ihr ein. Dann tauschte er das Tier wieder aus und flog mit „Viktor“ an seiner Seite nach Wladiwostok im Osten Russlands. Später postete Mikhail seine Geschichte samt Foto aus dem Flugzeug auf Facebook. Die Fluglinie wertete Überwachungsvideos aus, bestätigte den Vorfall und schloss den Mann vom Bonusprogramm aus.