„Blacksad“: Als Katzendetektiv auf Ermittlungstour

New York in den Fünfzigern: Joe Dunn, Besitzer eines Boxklubs, wird tot aufgefunden. Und Bobby Yale, ein aufsteigender Stern am Boxhimmel, der für den wichtigsten Kampf seiner Karriere in den Ring steigen sollte, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ein Fall für Katzendetektiv John Blacksad, den der Fall im neuen Adventure „Blacksad: Under the Skin“ in bester Film-Noir-Manier in die düstersten Ecken der Stadt führt.