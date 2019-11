Thomas Muster fungiert bei ATP-Cup als Teamkapitän

Ab 3. Jänner 2020 findet in Sydney, Brisbane und Perth der neue Mannschaftsbewerb in Australien statt. Auch Österreich ist dank des Top-Ten-Status von Dominic Thiem bei der Premiere vertreten. Thiem hatte sich als Nummer 1 seines Landes auch für den 52-jährigen Steirer Muster als Wunschkandidaten ausgesprochen. Am Donnerstag erfolgt in Melbourne nun die Auslosung - mit Muster, Boris Becker (GER) und Marat Safin (RUS) werden drei ehemalige Nummer-1-Spieler als Kapitäne antreten.