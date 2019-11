Mautbefreiung: Dornauer sauer auf Genossen in Wien

Nachdem am Dienstag ÖVP, Grüne und NEOS im Budgetausschuss des Nationalrats „Ja“ zur Vignettenbefreiung für fünf Autobahnstrecken gesagt hatten, hat am Mittwoch der Tiroler SPÖ-Chef das „Nein“, das dazu von seiner Bundespartei gekommen war, kritisiert. Georg Dornauer ist laut „Tiroler Tageszeitung“ sauer auf seine Genossen in Wien und habe in der Bundeshauptstadt „auch mitgeteilt, dass ich das so nicht mittragen kann“.