Saison der Superlative

Zwei Mann hatten aber die Ruhe weg: Das Seckau-Duo Fabian Plöbst und Manuel Steiner köpfelte die Schaumstoff-Kugel 59 Mal (!) hin und her - Rekord! Was den „Stiftskickern“ von Coach Uwe Senekowitsch den Tagessieg verschaffte. Die Seckauer, die lautstarke Unterstützung von der Damen-Abordnung (die Ladies wurden mit nur einer Pleite Meister in der Oberliga!) erhielten, ließen die Champagner-Korken knallen. Denn Casino-Direktor Andreas Sauseng hatte noch äußerst frohe Kunde parat: So wird jeder Tagessieger der „Krone“-Empfänge samt Anhang nächstes Jahr zu einer exklusiven Casino-Party bei einem Spiel der Europameisterschaft mitsamt Verköstigung und Spielbudget für alle eingeladen - hoffentlich mit österreichischer EM-Beteiligung!