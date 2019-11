Neun-Minuten-Flug empört Umweltschützer

Nur rund 38 Kilometer liegt das niederländische Maastricht von Lüttich in Belgien entfernt - und trotzdem halten es manche Fluglinien tatsächlich für nötig, ihre Frachtflieger auf diese Strecke zu schicken. So geschehen auch kürzlich bei Qatar Airways, was für Proteste bei Umweltschützern sorgte. „Das ist ein Irrsinn“, sagte Patrick Dessart von der belgischen Gruppe Demain am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit nur neun Minuten sei dies womöglich die kürzeste Flugverbindung der Welt, doch würden dafür 1,5 Tonnen Kerosin gebraucht. So kurze Flüge sollten verboten werden, fordern die Aktivisten.