„In meinen Songs geht es immer um wahre Gefühle“

„Das Gefühl sich selbst im Radio zu hören ist unglaublich“, schwärmt Lisa Pachinger (26) aka Lisa Pac, die mit „Helium“ den „Verliebtheitssong“ schlechthin in die Charts hievte. Sie lebt zwar in Wien, hat aber familiäre Wurzeln in Ampflwang. Am Freitag, 20. Dezember tritt sie im Kulturhaus in Vöcklabruck auf.