Goldhamster! Ein Grazer Duo zeigte ganz groß auf

Eine für die Steiermark höchst erfolgreiche Staatsmeisterschaft fand gestern im Sportpark ihr Ende. Sowohl Höck (Mehrkampf, Ringe, Sprung) als auch Benda (Boden, Barren, Reck) gewannen je dreimal Gold, dazu gab’s auch mit dem Team Platz eins. „Ich bin ehrlich gesagt sogar ein bisschen überrascht. Zwar war ich fit, aber auch nicht in Höchstform. Die WM in Stuttgart ist ja noch nicht so lange her“, so Benda. „Vor der WM wäre die Staatsmeisterschaft als Vorbereitung schon angenehmer. So war’s am Ende leider nicht mein höchstes Level.“