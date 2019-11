Drei Monate altes Baby geschüttelt: Vater in Haft

Am Donnerstag hatte das Landeskrankenhaus Leoben Anzeige erstattet, dass es bei dem drei Monate alten Buben der Verdacht auf eine Misshandlung vorliege. Der 24-jährige Vater des Buben gab an, dass er das Kind gegen 18 Uhr hochgehoben und geschüttelt habe, weil es laut geschrien hatte. Außerdem sagte er, dass er mit der Situation überfordert gewesen sei, weil er an diesem Tag selbst Fieber gehabt habe.