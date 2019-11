Klima: Steinmeier warnt vor Untergangsszenarien

Der deutsche Bundespräsident zeigt sich in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“, das am Samstag erscheint, überzeugt, „dass die Lösungsfähigkeit der Demokratie gerade bei der Klimapolitik systematisch unterschätzt wird“. Steinmeier wörtlich: „Ich sage das nicht als Großvater mit den weißen Haaren, sondern aus innerer Überzeugung: Ich kenne keine andere politische Ordnung weltweit, die die Möglichkeit zur Umkehr, die Möglichkeit zur Selbstkorrektur so in sich trägt wie die Demokratie.“