AIDAnova: Spaß und Action für die ganze Familie

Paare, die sich nach einer Auszeit sehnen, gönnen sich ein exklusives Verwöhnprogramm im Spa, powern sich bei einem der über 30 Fitnesskurse pro Woche aus oder speisen ganz romantisch in einem der Restaurants an Bord. Die Kinder werden derweil von geschultem Bordpersonal betreut, so können alle ganz sorgenfrei die Fahrt genießen.