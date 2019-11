Waymo-Technologie in Ubers Roboterauto gefunden

Teil der Einigung war allerdings der Einsatz des unabhängigen Experten, der Ubers Technik überprüfen sollte. Dieser habe nun festgestellt, dass einige Funktionen der Roboterwagen-Software von Uber geistiges Eigentum von Waymo verletzen, teilte der Fahrdienstvermittler ohne weitere Details in seinem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht mit. Dies könne Lizenzzahlungen an Waymo bedeuten - oder Uber müsse seine Technologie ändern, was wiederum viel Zeit und Anstrengungen erfordern und die Marktreife der Roboterwagen-Technologie weiter verzögern könne.