Frist läuft ab! Ski-Talent droht ein Jahr Sperre

Bis 15. November muss Skirennläuferin Katharina Liensberger (22) den Rossignol-Vertrag unterzeichnen, will sie nach dem verpassten Auftakt in Sölden beim Slalom am 23.11. in Levi und bei allen weiteren Rennen für den ÖSV im Weltcup starten. Diese Woche hat es einen neuerlichen Anlauf gegeben. Gespräche zwischen zwei neuen Beratern der Vorarlbergerin und dem ÖSV sind „konstruktiv“ verlaufen. Für den Verband steht fest: Wenn Liensberger nicht unterschreibt, wird sie in der laufenden Saison keine Rennen für den ÖSV bestreiten!