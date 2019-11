Bühne frei! Am 22. November 2019 finden in Wien zum dritten Mal die Austrian Video Awards powered by krone.at und diego5 statt. In verschiedenen Kategorien werden renommierte und aufstrebende Influencer nominiert und die Gewinner im Rahmen eines exklusiven Live-Showevents in der Gösserhalle gekürt. DAS sind sie: Die Nominierten der Kategorie „Person of the Year“, powered by Puls24.