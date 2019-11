„Beziehung kann ich mir gerade nicht vorstellen“

Der Musiker Andreas Gabalier hat sich eine Pause vom Medienrummel genommen und verbringt Zeit in den Bergen. Für das nächste Jahr hat der Schlagersänger aber schon Pläne gemacht: Auf dem Messegelände in München soll es ein gigantisches Fan-Festival geben. Nach einer neuen Frau in seinem Leben sehnt er sich hingegen im Augenblick nicht. Im Gegenteil: Er genießt es, in seiner alten Studentenbude in Graz Zigarren zu rauchen oder alleine durch die Berge zu wandern.