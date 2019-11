Gabalier lädt zum großen Fanfestival nach München

„Danke, dass ihr alle gekommen seids. Viel ist passiert in den letzten zehn Jahren, habe auch vieles erleben dürfen“, freute sich Andreas Gabalier am Montag über das Interesse an seinem neuen Projekt. Die Auszeit nach der Stadiontour habe er bitter nötig gehabt, auch nach der Trennung von seiner Silvia, so Gabalier weiter.