In Wohnhaus „Gras“ im Millionenwert angebaut

Bei der Einreise festgenommen

Ende März 2019 nahmen Polizisten bei einem koordinierten Zugriff an mehreren Orten in verschiedenen Bundesländern einen 27-jährigen Deutschen und drei Österreicher (47, 49 und 56 Jahre) fest. Wenig später wurde auch noch ein 58-Jähriger bei der Einreise am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen, nachdem er sich zuvor in Thailand aufgehalten hatte. Wie sich herausstellte, wurde ein Großteil der Drogengelder nach Thailand überwiesen, wo die Männer zum Teil ihren Lebensmittelpunkt hatten.