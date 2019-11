Soko Donau „ermittelt“ in der Grazer Oper

Heimspiel für Happel

Ein Heimspiel - denn: Die Schauspielerin, die als Fernseh-Rechtsmedizinerin Frau Doktor Franziska Beck in „Soko Donau“ ermittelt, war zuletzt an der Oper zu Gast, um Leonard Bernsteins „Candide“ in der Textfassung von Loriot zu interpretieren. Zum Prolog schickte die gebürtige Deutsche vorerst nur eine Kurzmeldung: „Tut’s ja Walzer üben!“