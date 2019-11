Buben bedrohen Mann mit Spielzeugpistole - tot

Mann starb noch am Fußballplatz

„Die Leiche des 69-Jährigen wies keine augenscheinlichen Verletzungen auf“, sagte Polizeisprecher Horst Spitzhofer. Vielmehr dürfte für den Mann die Aufregung zu viel gewesen sein. Der 69-Jährige sei herzkrank gewesen, ihm waren schon mehrere Stents eingesetzt worden, so Spitzhofer. Er starb noch am Fußballplatz. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.