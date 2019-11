Tirol ist das zweitbeste Bundesland in Österreich

„Die Arbeitsmarktdaten zeigen, dass sich das Land Tirol mit seiner Wirtschaftspolitik auf dem richtigen Kurs befindet. So ist der Arbeitslosen-Rückgang in Tirol mit minus 5,3 Prozent mehr als doppelt so hoch als der österreichische Durchschnittswert von minus 2,8 Prozent. Wien weist mit elf Prozent Arbeitslosen fast doppelt so viele Menschen ohne Beschäftigung aus wie Tirol mit 5,8 Prozent. Dennoch ist jede und jeder Arbeitslose einer zu viel. Deshalb werden wir auch im Jahr 2020 unsere Bemühungen in der Unterstützung des Arbeitsmarkts weiter fortsetzen“, erklärt LH Platter.