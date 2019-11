Firmenchef verpasste Räuber einen Faustschlag!

Zwei bisher unbekannte Täter betraten am Samstagabend gegen 19.30 Uhr das Bürogebäude einer Firma in Grein. Der 57-jährige Firmeninhaber, welcher sich im 1. Stock des Objekts aufhielt, wurde durch die Geräusche der Eingangstüren auf die Personen aufmerksam und ging in das Erdgeschoß. Dort traf er auf die Männer, welche in gebrochenem Deutsch zuerst nach Arbeit und dann nach Geld fragten.