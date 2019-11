Für ihn gilt Rauchverbot sogar am eigenen Balkon

Streit geht in nächste Runde

Kläger ist der pensionierte Finanzrechtsexperte Professor Doralt. Er wohnt über D. und fühlt sich „von aufsteigendem Rauch“ belästigt. Er habe D. „abgemahnt“, dieser bestreitet das jedoch heftig. „Der Herr Professor hat nie das Gespräch mit mir gesucht. Nur jetzt meinte er, das werde mich viel Geld kosten.“ Ein skurriler Streit geht also in die nächste Runde. Ainedter schüttelt den Kopf: „Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt …“